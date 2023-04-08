В ДНР снайперы уничтожили украинскую разведгруппу

На территории Донецкой Народной Республики российские снайперы на Южно-Донецком направлении уничтожили разведывательную группу противника. Военнослужащие ВСУ пытались вести разведку боем. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

А зенитчикам при помощи комплексов "Стрела-10" удалось сбить украинские беспилотники "Фурия" и "Валькирия".

На Запорожском же направлении в ходе контрбатарейной борьбы российские военные обнаружили гаубицу ВСУ у Гуляйполя и миномётный расчёт в районе Новоданиловки. Оба орудия были уничтожены.