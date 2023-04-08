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Регион
Опубликовано 8 апреля 2023, 03:58
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В ДНР снайперы уничтожили украинскую разведгруппу

Разведгруппа ВСУ уничтожена на Южно-Донецком направлении российскими снайперами

На территории Донецкой Народной Республики российские снайперы на Южно-Донецком направлении уничтожили разведывательную группу противника. Военнослужащие ВСУ пытались вести разведку боем. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

"На Южно-Донецком направлении пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций группировки "Восток". Снайперской парой подразделения специального назначения уничтожена разведгруппа националистов", — приводит РИА "Новости" его слова.

А зенитчикам при помощи комплексов "Стрела-10" удалось сбить украинские беспилотники "Фурия" и "Валькирия".

На Запорожском же направлении в ходе контрбатарейной борьбы российские военные обнаружили гаубицу ВСУ у Гуляйполя и миномётный расчёт в районе Новоданиловки. Оба орудия были уничтожены.

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Ранее Минобороны сообщило о поражённом под Авдеевкой пункте управления бригады ВСУ. А министр обороны Сергей Шойгу на днях сообщил, что Вооружённые силы РФ развивают боевые действия в районах Артёмовска, Авдеевки, а также на Лиманском и Купянском направлениях.

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Андрей Григорьев
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