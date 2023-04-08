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8 апреля, 02:15

ВКС России нанесли удар по командным наблюдательным пунктам ВСУ

Минобороны: ВКС на червонодибровском участке поразили командные пункты ВСУ

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удары по наблюдательным и командным пунктам Вооружённых сил Украины на червонодибровском участке. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

"На червонодибровском участке вскрыто перемещение личного состава 15-го полка Национальной гвардии Украины, а также командно-наблюдательные пункты ВСУ. В результате нанесения авиационного удара оперативно-тактической и армейской авиации российской группировки противник понёс потери в живой силе и технике", — приводит ТАСС его слова.

А на Краснолиманском направлении, как рассказали в Минобороны, российские беспилотники ZALA и "Орлан-30" обнаружили огневые позиции, технику и живую силу противника. Артиллеристы затем уничтожили все эти цели.

Есть результаты и у расчётов противовоздушной обороны группировки "Центр": они сбили украинские беспилотники типа "Фурия".

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Ранее Минобороны сообщило о поражённом под Авдеевкой пункте управления бригады ВСУ. А министр обороны Сергей Шойгу на днях сообщил, что Вооружённые силы РФ развивают боевые действия в районах Артёмовска, Авдеевки, а также на Лиманском и Купянском направлениях.

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Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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