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6 апреля, 15:35

Минобороны сообщило о поражённом под Авдеевкой пункте управления бригады ВСУ

Пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ был успешно поражён российскими военными в ходе специальной военной операции на Украине. Такие данные озвучил журналистам в четверг официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики поражён пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ", — заявил на брифинге генерал-лейтенант.

"Освобождение не за горами": Пушилин рассказал о стремительном развитии ситуации вокруг Авдеевки

"Освобождение не за горами": Пушилин рассказал о стремительном развитии ситуации вокруг Авдеевки

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о крайне сложной для ВСУ ситуации на Авдеевском направлении. Российские войска успешно блокируют дороги на Авдеевку и ведут наступление. А министр обороны Сергей Шойгу на днях сообщил, что Вооружённые силы РФ развивают боевые действия в районах Артёмовска, Авдеевки, а также на Лиманском и Купянском направлениях.

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Vk.com / Минобороны России

Марина Калегина
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