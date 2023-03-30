ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 марта 2023, 11:19
7840

Пушилин рассказал о стремительном развитии ситуации вокруг Авдеевки

Врио главы ДНР Пушилин заявил об улучшении позиции ВС РФ у Авдеевки

Ситуация вокруг Авдеевки, находящейся под контролем Киева, развивается стремительно. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"По Авдеевке ситуация развивается достаточно стремительно, с разных направлений наступают наши ребята. <...> Есть определённые успехи на Красногоровском направлении (к северу от Авдеевки. — Прим. Лайфа), на Первомайском (к западу от города. — Прим. Лайфа)", — сказал Пушилин в эфире "Соловьёв Live".

Пушилин: ВС России улучшили позиции у Авдеевки, а ВСУ оказались в критической ситуации
Пушилин: ВС России улучшили позиции у Авдеевки, а ВСУ оказались в критической ситуации

При этом, по его словам, для украинских войск ситуация в городе становится всё тяжелее. Согласно заявлениям Киева, в него запрещён въезд гражданским, журналистам и волонтёрам, отметил Пушилин.

"То есть уже в город никого не пускают, да и пустить у них возможности особо нет. Мы подходим к тому, что долгожданное освобождение Авдеевки уже не за горами", — подчеркнул врио главы ДНР.

Авдеевка — город с населением 30 тысяч человек, расположенный к северу от Донецка. За время конфликта в Донбассе украинские войска превратили его в один из своих главных укрепрайонов. Со стороны Авдеевки ВСУ обстреливают Донецк, Ясиноватую, Макеевку.

Войска России уничтожили четыре командных пункта ВСУ
Войска России уничтожили четыре командных пункта ВСУ

Ранее сообщалось, что власти Украины решили выселить жителей Авдеевки. Мэр Виталий Барабаш сообщил об отключении мобильной связи в городе.

BannerImage

ТАСС / Иван Ноябрёв

Никита Никонов
  • Новости
  • Денис Пушилин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar