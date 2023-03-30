Ситуация вокруг Авдеевки, находящейся под контролем Киева, развивается стремительно. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"По Авдеевке ситуация развивается достаточно стремительно, с разных направлений наступают наши ребята. <...> Есть определённые успехи на Красногоровском направлении (к северу от Авдеевки. — Прим. Лайфа), на Первомайском (к западу от города. — Прим. Лайфа)", — сказал Пушилин в эфире "Соловьёв Live".

При этом, по его словам, для украинских войск ситуация в городе становится всё тяжелее. Согласно заявлениям Киева, в него запрещён въезд гражданским, журналистам и волонтёрам, отметил Пушилин.

"То есть уже в город никого не пускают, да и пустить у них возможности особо нет. Мы подходим к тому, что долгожданное освобождение Авдеевки уже не за горами", — подчеркнул врио главы ДНР.

Авдеевка — город с населением 30 тысяч человек, расположенный к северу от Донецка. За время конфликта в Донбассе украинские войска превратили его в один из своих главных укрепрайонов. Со стороны Авдеевки ВСУ обстреливают Донецк, Ясиноватую, Макеевку.