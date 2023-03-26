Власти Украины решили выселить жителей Авдеевки
Мэр подконтрольной Киеву Авдеевки Барабаш призвал жителей уезжать из города
В подконтрольной Киеву части Авдеевки власти решили провести эвакуацию жителей. Об этом сообщил мэр города Виталий Барабаш. Он уточнил, что первыми населённый пункт покинут коммунальщики.
"С сегодняшнего дня начинаем эвакуацию коммунальной службы из города…Нужно ехать из города… Будем выключать мобильную связь в городе. Не будет возможности заряжать телефон, потому что пару дней и некому будет обслуживать генераторы, мобильную вышку запускать, поэтому нужно ехать", — отметил Барабаш в телеграм-канале.
Он призвал оставшихся жителей Авдеевки поторопиться с эвакуацией.
Как ранее писал Лайф, представитель ВСУ Дмитрашковский заявил, что Авдеевка может стать для Киева вторым Артёмовском. Это город с населением 30 тысяч человек к северу от Донецка. За время конфликта в Донбассе украинские войска превратили его в один из своих главных укрепрайонов. Со стороны Авдеевки ВСУ обстреливали Донецк, Ясиноватую и Макеевку.
Flickr / ВСУ