Власти Украины решили выселить жителей Авдеевки

"С сегодняшнего дня начинаем эвакуацию коммунальной службы из города…Нужно ехать из города… Будем выключать мобильную связь в городе. Не будет возможности заряжать телефон, потому что пару дней и некому будет обслуживать генераторы, мобильную вышку запускать, поэтому нужно ехать", — отметил Барабаш в телеграм-канале.

Как ранее писал Лайф, представитель ВСУ Дмитрашковский заявил, что Авдеевка может стать для Киева вторым Артёмовском. Это город с населением 30 тысяч человек к северу от Донецка. За время конфликта в Донбассе украинские войска превратили его в один из своих главных укрепрайонов. Со стороны Авдеевки ВСУ обстреливали Донецк, Ясиноватую и Макеевку.