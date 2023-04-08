Власти Украины готовят масштабную информационную акцию, цель которой — дискредитация России на международной арене. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, такая подготовка идёт в Сумской области. Там намерены имитировать применение Россией артиллерийских боеприпасов с отравляющими веществами.

Как рассказали в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине, для этой провокации в течение двух недель в городе Ахтырке готовился участок "передового рубежа обороны ВСУ на линии боевого соприкосновения с российскими войсками".

"На оборудованные псевдопозиции планируется доставить из моргов тела и останки погибших украинских военнослужащих, смерть которых наступила якобы в результате огневого поражения российскими артиллерийскими боеприпасами, снаряжёнными отравляющими веществами", — заявили в Минобороны РФ.

Затем, по данным российских военных, Киев намерен обработать этот участок и тела отравляющим веществом. После этого приглашённые с Запада эксперты, уже находящиеся на Украине, должны будут задокументировать якобы применение Российскими вооружёнными силами химического оружия.

"Для придания провокации большей правдоподобности спецслужбам Украины поручено подготовить и опубликовать в социальных сетях фальшивые радиоперехваты якобы обсуждения российскими военнослужащими подготовки к применению "химического оружия", а также сфабрикованные наряды на получение специальных боеприпасов для установок РСЗО "Град", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

По замыслу Киева, это позволит развернуть в СМИ Запада кампанию по дискредитации России, в том числе попытаться созвать заседание Совета Безопасности ООН, чтобы там озвучить обвинения.