Минобороны: В Краматорск прибыл поезд с химвеществами для подготовки Западом провокации

Минобороны РФ заявило о прибытии в Краматорск железнодорожного состава с химикатом BZ ("Би-зет"), вызывающим острый психоз и галлюцинации. Как сообщил на брифинге начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, груз прибыл в сопровождении иностранцев для подготовки Западом провокации.

"Министерство обороны Российской Федерации получило сведения о том, что 10 февраля 2023 года на Украину (Краматорск) прибыл железнодорожный состав, в одном из вагонов которого находился груз химических веществ, сопровождаемый группой иностранных граждан", — сообщил генерал-лейтенант.

Всего в Краматорск было доставлено 16 герметичных металлических ящиков, часть из которых имела знак химической опасности и надпись "Би-зет". Кроме того, на них была нанесена маркировка двумя красными линиями, соответствующая классу отравляющих веществ временно выводящего действия. Кириллов напомнил, что вещество "Би-зет", в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, является контролируемым химикатом и входит в список запрещённых. Оно вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации, нарушения памяти.

По словам Кириллова, бронемашины американского производства, на которые поместили химические вещества, выдвинулись к линии боевого соприкосновения для подготовки провокации. Речь идёт как раз о грузе в ящиках с надписью "Би-зет", а также с "Си-эс — райот" и "Си-ар — райот" с маркировкой в виде одной красной полосы, что говорит о веществе раздражающего действия.

"Груз был размещён на бронемашинах американского производства, которые в составе колонны выдвинулись к линии боевого соприкосновения", — уточнил начальник войск РХБЗ.