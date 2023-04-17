Российская армия ударила по позициям 95 подразделений ВСУ

Официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ. За сутки на огневых позициях удалось поразить 95 артиллерийских подразделений противника.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ за сутки нанесено поражение 95 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 123 районах", — сказал он в ходе брифинга.