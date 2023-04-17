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Регион
Опубликовано 17 апреля 2023, 11:47
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Российская армия ударила по позициям 95 подразделений ВСУ

ВС России поразили 95 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях

Официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ. За сутки на огневых позициях удалось поразить 95 артиллерийских подразделений противника.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ за сутки нанесено поражение 95 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 123 районах", — сказал он в ходе брифинга.

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Также украинская армия понесла потери на Херсонском направлении. В ходе специальной военной операции наши бойцы ликвидировали более 55 солдат. Также уничтожены три автомобиля, американская артиллерийская система М777 и самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика".

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Vk.com / Минобороны России

Николь Вербер
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