Российская армия ударила по позициям 95 подразделений ВСУ
ВС России поразили 95 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях
Официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ. За сутки на огневых позициях удалось поразить 95 артиллерийских подразделений противника.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ за сутки нанесено поражение 95 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 123 районах", — сказал он в ходе брифинга.
Также украинская армия понесла потери на Херсонском направлении. В ходе специальной военной операции наши бойцы ликвидировали более 55 солдат. Также уничтожены три автомобиля, американская артиллерийская система М777 и самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика".
Vk.com / Минобороны России