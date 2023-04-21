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Опубликовано 21 апреля 2023, 11:38

Конашенков: Более 55 украинских военных уничтожено на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении за сутки было уничтожено более 55 украинских военных вместе с их самоходной артиллерийской установкой. Такие данные озвучил на брифинге в пятницу официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"Ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районе населённых пунктов Червонопоповка и Червоная Диброва (ЛНР), а также Григоровка и Серебрянка (ДНР)", перечислил он.

Среди других потерь противника в Минобороны упомянули две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицу Д-20 и самоходную артустановку "Гвоздика".

Краснолиманское направление остаётся крепким орешком для украинской армии
Краснолиманское направление остаётся крепким орешком для украинской армии

Ранее Конашенков докладывал, что украинская армия потеряла около пятисот человек в результате действий российской группировки войск на Донецком и Купянском направлениях.

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Getty Images / Roman Pilipey

Марина Калегина
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