Конашенков: Более 55 украинских военных уничтожено на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении за сутки было уничтожено более 55 украинских военных вместе с их самоходной артиллерийской установкой. Такие данные озвучил на брифинге в пятницу официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"Ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районе населённых пунктов Червонопоповка и Червоная Диброва (ЛНР), а также Григоровка и Серебрянка (ДНР)", — перечислил он.

Среди других потерь противника в Минобороны упомянули две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицу Д-20 и самоходную артустановку "Гвоздика".