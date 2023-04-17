Краснолиманское направление остаётся крепким орешком для украинской армии

Российская группировка войск "Центр" уничтожила более 70 украинских военных и самоходную гаубицу "Гвоздика" на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил журналистам на брифинге в понедельник официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Терны и Григоровка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР)", — уточнил представитель военного ведомства.

Среди суточных потерь противника на данном направлении Конашенков также упомянул боевую бронированную машину, а также самоходную гаубицу "Гвоздика".