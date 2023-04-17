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Опубликовано 17 апреля 2023, 11:43
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Краснолиманское направление остаётся крепким орешком для украинской армии

Конашенков: Более 70 военных ВСУ уничтожены на Краснолиманском направлении

Российская группировка войск "Центр" уничтожила более 70 украинских военных и самоходную гаубицу "Гвоздика" на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил журналистам на брифинге в понедельник официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Терны и Григоровка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР)", уточнил представитель военного ведомства.

Среди суточных потерь противника на данном направлении Конашенков также упомянул боевую бронированную машину, а также самоходную гаубицу "Гвоздика".

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А 14 апреля сообщалось, что на Краснолиманском направлении в ходе СВО было уничтожено около 80 украинских военных. Среди потерь противника в Минобороны перечислили две боевые бронированные машины, два автомобиля, а ещё упомянули гаубицу Д-30.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Марина Калегина
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