Краснолиманское направление остаётся крепким орешком для украинской армии
Конашенков: Более 70 военных ВСУ уничтожены на Краснолиманском направлении
Российская группировка войск "Центр" уничтожила более 70 украинских военных и самоходную гаубицу "Гвоздика" на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил журналистам на брифинге в понедельник официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Терны и Григоровка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР)", — уточнил представитель военного ведомства.
Среди суточных потерь противника на данном направлении Конашенков также упомянул боевую бронированную машину, а также самоходную гаубицу "Гвоздика".
А 14 апреля сообщалось, что на Краснолиманском направлении в ходе СВО было уничтожено около 80 украинских военных. Среди потерь противника в Минобороны перечислили две боевые бронированные машины, два автомобиля, а ещё упомянули гаубицу Д-30.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo