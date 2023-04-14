Украинская армия понесла потери на Краснолиманском направлении
Конашенков сообщил об уничтожении на Краснолиманском направлении 80 военных ВСУ
До 80 украинских военных уничтожено в ходе СВО на Краснолиманском направлении за последние сутки. Такие данные озвучил на брифинге в пятницу официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
Среди потерь противника он также перечислил две боевые бронированные машины, два автомобиля, а ещё упомянул гаубицу Д-30.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районе населённых пунктов Серебрянка (ДНР), Червонопоповка и Червоная Диброва (ЛНР)", — проинформировал представитель военного ведомства.
Отметим, что, судя по сводкам Минобороны, одним из самых смертоносных направлений для украинской армии всё-таки остаётся Донецкое. Буквально вчера сообщалось, что ВСУ потеряли там до 300 человек, а на днях — ещё 245.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo