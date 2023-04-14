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Опубликовано 14 апреля 2023, 12:30
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Украинская армия понесла потери на Краснолиманском направлении

Конашенков сообщил об уничтожении на Краснолиманском направлении 80 военных ВСУ

До 80 украинских военных уничтожено в ходе СВО на Краснолиманском направлении за последние сутки. Такие данные озвучил на брифинге в пятницу официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Среди потерь противника он также перечислил две боевые бронированные машины, два автомобиля, а ещё упомянул гаубицу Д-30.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районе населённых пунктов Серебрянка (ДНР), Червонопоповка и Червоная Диброва (ЛНР)", проинформировал представитель военного ведомства.

Минобороны показало видео уничтожения склада боеприпасов ВСУ одним попаданием
Минобороны показало видео уничтожения склада боеприпасов ВСУ одним попаданием

Отметим, что, судя по сводкам Минобороны, одним из самых смертоносных направлений для украинской армии всё-таки остаётся Донецкое. Буквально вчера сообщалось, что ВСУ потеряли там до 300 человек, а на днях — ещё 245.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Марина Калегина
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