Украинская армия понесла потери на Краснолиманском направлении

До 80 украинских военных уничтожено в ходе СВО на Краснолиманском направлении за последние сутки. Такие данные озвучил на брифинге в пятницу официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Среди потерь противника он также перечислил две боевые бронированные машины, два автомобиля, а ещё упомянул гаубицу Д-30.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районе населённых пунктов Серебрянка (ДНР), Червонопоповка и Червоная Диброва (ЛНР)", — проинформировал представитель военного ведомства.