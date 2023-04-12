ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 апреля 2023, 11:24
7121

Украинская армия потеряла 245 военных на смертоносном Донецком направлении

Генерал-лейтенант Конашенков: ВСУ на Донецком направлении потеряли 245 человек

Потери противника на Донецком направлении за сутки составили 245 человек. Такую цифру озвучил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на ежедневном брифинге о ходе СВО.

"Потери противника составили более 245 украинских военнослужащих, танк, бронетранспортёр, две боевые бронированные машины, три пикапа, восемь автомобилей, гаубицу "Мста-Б", две гаубицы Д-20, а также три пусковые установки РСЗО "Град", перечислил он.

Более 450 украинских солдат и наёмников убито на самом смертоносном участке фронта
Более 450 украинских солдат и наёмников убито на самом смертоносном участке фронта

Судя по сводкам Минобороны, Донецкое направление остаётся одним из самых смертоносных для украинской армии. Например, на днях, 10 апреля, сообщалось, что ВСУ потеряли там почти 300 человек.

BannerImage

Getty Images / John Moore

Марина Калегина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar