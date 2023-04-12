Украинская армия потеряла 245 военных на смертоносном Донецком направлении

Потери противника на Донецком направлении за сутки составили 245 человек. Такую цифру озвучил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на ежедневном брифинге о ходе СВО.

"Потери противника составили более 245 украинских военнослужащих, танк, бронетранспортёр, две боевые бронированные машины, три пикапа, восемь автомобилей, гаубицу "Мста-Б", две гаубицы Д-20, а также три пусковые установки РСЗО "Град", — перечислил он.