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Регион
Опубликовано 10 апреля 2023, 11:23
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ВСУ потеряли почти 300 военных за сутки на самом смертоносном направлении

ВС РФ уничтожили более 290 военных ВСУ на Донецком направлении

Вооружённые силы РФ за сутки уничтожили более 290 украинских военнослужащих на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожено более 290 украинских военнослужащих", отметил Конашенков.

Также противник потерял пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицы "Мста-Б" и Д-20. Кроме того, в районе Краматорска уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

ВСУ снова потеряли не одну сотню солдат на самом смертоносном направлении
ВСУ снова потеряли не одну сотню солдат на самом смертоносном направлении

Судя по сводкам Минобороны, Донецкое направление остаётся одним из самых смертоносных для украинской армии. Накануне, 9 апреля, например, сообщалось, что подразделения Южной группировки войск России за сутки уничтожили более 250 украинских военнослужащих.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Александра Вишнякова
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