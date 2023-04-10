ВСУ потеряли почти 300 военных за сутки на самом смертоносном направлении
ВС РФ уничтожили более 290 военных ВСУ на Донецком направлении
Вооружённые силы РФ за сутки уничтожили более 290 украинских военнослужащих на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожено более 290 украинских военнослужащих", — отметил Конашенков.
Также противник потерял пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицы "Мста-Б" и Д-20. Кроме того, в районе Краматорска уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.
Судя по сводкам Минобороны, Донецкое направление остаётся одним из самых смертоносных для украинской армии. Накануне, 9 апреля, например, сообщалось, что подразделения Южной группировки войск России за сутки уничтожили более 250 украинских военнослужащих.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo