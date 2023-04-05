ВСУ снова потеряли не одну сотню солдат на самом смертоносном направлении

Вооружённые силы РФ уничтожили более 410 украинских военных и наёмников за сутки на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери живой силы противника за сутки на данном направлении составили свыше 410 украинских военнослужащих и наёмников", — отметил он.

Также ВСУ потеряли здесь два бронетранспортёра, танк, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-30.