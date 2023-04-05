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5 апреля, 11:37

ВСУ снова потеряли не одну сотню солдат на самом смертоносном направлении

ВС РФ уничтожили более 410 украинских военных на Донецком направлении

Вооружённые силы РФ уничтожили более 410 украинских военных и наёмников за сутки на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери живой силы противника за сутки на данном направлении составили свыше 410 украинских военнослужащих и наёмников", — отметил он.

Также ВСУ потеряли здесь два бронетранспортёра, танк, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-30.

Убито 260 солдат и наёмников: Донецкая группировка ВСУ обескровлена из-за боёв с "Югом"

Убито 260 солдат и наёмников: Донецкая группировка ВСУ обескровлена из-за боёв с "Югом"

Судя по сводкам Минобороны, Донецкое направление остаётся одним из самых смертоносных для украинской армии. 3 апреля, например, сообщалось, что подразделения Южной группировки войск России уничтожили там до 285 украинских военнослужащих и наёмников.

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Getty Images / John Moore

Александра Вишнякова
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