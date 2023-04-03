ВС России уничтожили до 285 украинских военнослужащих на Донецком направлении

Подразделения Южной группировки войск России за сутки уничтожили до 285 украинских военнослужащих и наёмников на Донецком направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожено до 285 украинских военнослужащих и наёмников, танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортёра, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град", четыре гаубицы Д-30, а также два склада боеприпасов", — сказал он.