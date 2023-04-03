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Опубликовано 3 апреля 2023, 11:48
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ВС России уничтожили до 285 украинских военнослужащих на Донецком направлении

Подразделения Южной группировки войск России за сутки уничтожили до 285 украинских военнослужащих и наёмников на Донецком направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожено до 285 украинских военнослужащих и наёмников, танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортёра, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град", четыре гаубицы Д-30, а также два склада боеприпасов", — сказал он.

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Также в ведомстве отчитались об уничтожении 75 украинских военнослужащих на Купянском направлении. Противник лишился двух боевых бронированных машин, двух автомобилей и одной гаубицы Д-30.

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VK / Минобороны России

Матвей Константинов
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