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Опубликовано 11 апреля 2023, 10:22
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Более 450 украинских солдат и наёмников убито на самом смертоносном участке фронта

МО РФ: Потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили более 450 бойцов

За минувшие сутки Вооружённые силы Украины потеряли более 450 военнослужащих и наёмников на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника за сутки составили более 450 украинских военнослужащих и наёмников", — сказал Конашенков на брифинге.

Кроме того, ВСУ лишились трёх танков, шести боевых бронированных машин, трёх боевых машин пехоты, шести автомобилей, гаубиц Д-20 и "Мста-Б", а также двух американских радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

ВСУ потеряли более 90 военнослужащих на Краснолиманском направлении
ВСУ потеряли более 90 военнослужащих на Краснолиманском направлении

Судя по сводкам Минобороны, Донецкое направление остаётся одним из самых смертоносных для украинской армии. Например, накануне, 10 апреля, сообщалось, что ВСУ потеряли там почти 300 человек.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Никита Никонов
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