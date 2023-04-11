Более 450 украинских солдат и наёмников убито на самом смертоносном участке фронта

За минувшие сутки Вооружённые силы Украины потеряли более 450 военнослужащих и наёмников на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника за сутки составили более 450 украинских военнослужащих и наёмников", — сказал Конашенков на брифинге.

Кроме того, ВСУ лишились трёх танков, шести боевых бронированных машин, трёх боевых машин пехоты, шести автомобилей, гаубиц Д-20 и "Мста-Б", а также двух американских радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.