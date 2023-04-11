ВСУ потеряли более 90 военнослужащих на Краснолиманском направлении
Генерал-лейтенант Конашенков доложил о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Более 90 военнослужащих потеряла украинская армия на Краснолиманском направлении в результате действий российской группировки войск "Центр". Такие данные озвучил на брифинге во вторник официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
По его словам, подразделения противника были поражены в районе населённого пункта Ямполовка (ДНР). Среди украинских потерь на данном направлении Конашенков также перечислил три боевые бронированные машины, пикап и гаубицу Д-30.
На днях Лайф писал, что ударами группировки российских войск "Центр" за сутки на Краснолиманском направлении было уничтожено более 120 бойцов ВСУ и украинская САУ "Гвоздика".
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