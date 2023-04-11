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Регион
Опубликовано 11 апреля 2023, 10:14
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ВСУ потеряли более 90 военнослужащих на Краснолиманском направлении

Генерал-лейтенант Конашенков доложил о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Более 90 военнослужащих потеряла украинская армия на Краснолиманском направлении в результате действий российской группировки войск "Центр". Такие данные озвучил на брифинге во вторник официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

По его словам, подразделения противника были поражены в районе населённого пункта Ямполовка (ДНР). Среди украинских потерь на данном направлении Конашенков также перечислил три боевые бронированные машины, пикап и гаубицу Д-30.

ВСУ потеряли до 80 военных и миномётную установку "Нона" на одном из направлений
ВСУ потеряли до 80 военных и миномётную установку "Нона" на одном из направлений

На днях Лайф писал, что ударами группировки российских войск "Центр" за сутки на Краснолиманском направлении было уничтожено более 120 бойцов ВСУ и украинская САУ "Гвоздика".

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Getty Images / Ignacio Marin

Алексей Берковиц
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