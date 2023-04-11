ВСУ потеряли более 90 военнослужащих на Краснолиманском направлении

Более 90 военнослужащих потеряла украинская армия на Краснолиманском направлении в результате действий российской группировки войск "Центр". Такие данные озвучил на брифинге во вторник официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

По его словам, подразделения противника были поражены в районе населённого пункта Ямполовка (ДНР). Среди украинских потерь на данном направлении Конашенков также перечислил три боевые бронированные машины, пикап и гаубицу Д-30.