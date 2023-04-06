ВСУ потеряли до 80 военных и миномётную установку "Нона" на одном из направлений

Вооружённые силы РФ за сутки уничтожили до 80 украинских военных на Краснолиманском направлении. Также противник лишился гаубицы "Гвоздика" и самоходной миномётной установки "Нона". Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Червонопоповка Луганской Народной Республики", — отметил он.

В результате действий ВС РФ уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", самоходная миномётная установка "Нона" и гаубицы Д-20 и Д-30.