ВСУ потеряли до 80 военных и миномётную установку "Нона" на одном из направлений
ВС РФ уничтожили до 80 украинских военных на Краснолиманском направлении
Вооружённые силы РФ за сутки уничтожили до 80 украинских военных на Краснолиманском направлении. Также противник лишился гаубицы "Гвоздика" и самоходной миномётной установки "Нона". Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Червонопоповка Луганской Народной Республики", — отметил он.
В результате действий ВС РФ уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", самоходная миномётная установка "Нона" и гаубицы Д-20 и Д-30.
А накануне, 5 апреля, группировка российских войск "Центр" помешала контратаке украинской армии в районе Северска в Донецкой Народной Республике (ДНР), уничтожив более 80 бойцов противника.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo