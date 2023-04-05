Российская армия отбила контратаку ВСУ в ДНР
Минобороны сообщило об отбитой контратаке ВСУ в районе Северска
Группировка российских войск "Центр" помешала контратаке украинской армии в районе Северска в Донецкой Народной Республике (ДНР), уничтожив более 80 бойцов противника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" сорвана контратака противника в районе населённого пункта Северск ДНР, а также поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Невское и Червоная Диброва ЛНР", — сказал офицер.
В результате действий войск "Центр" уничтожено более 80 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, два автомобиля и гаубица Д-30.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что украинскую "гвардию наступления" ждёт печальная участь в случае попытки захватить полуостров и республики Донбасса. По словам парламентария, шансов у националистов никаких нет.
Vk.com / Минобороны России