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5 апреля, 11:42

Российская армия отбила контратаку ВСУ в ДНР

Минобороны сообщило об отбитой контратаке ВСУ в районе Северска

Группировка российских войск "Центр" помешала контратаке украинской армии в районе Северска в Донецкой Народной Республике (ДНР), уничтожив более 80 бойцов противника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" сорвана контратака противника в районе населённого пункта Северск ДНР, а также поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Невское и Червоная Диброва ЛНР", — сказал офицер.

В результате действий войск "Центр" уничтожено более 80 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, два автомобиля и гаубица Д-30.

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Обложка ©

Vk.com / Минобороны России

Андрей Бражников

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