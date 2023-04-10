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Опубликовано 10 апреля 2023, 11:33

ВСУ потеряли более 120 военных на Краснолиманском направлении

Ударами группировки российских войск "Центр" за сутки на Краснолиманском направлении были уничтожены более 120 бойцов ВСУ и украинская САУ "Гвоздика". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах Терны, Торское, Серебрянка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР)", — доложил он.

По данным министерства, в этих районах было уничтожено как минимум 120 военнослужащих украинской армии, а также пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходная САУ "Гвоздика" и гаубица Д-20.

Российские войска ударили по ВСУ авиацией и "Солнцепёками" в ДНР
Российские войска ударили по ВСУ авиацией и "Солнцепёками" в ДНР

На Донецком же направлении ВС РФ за сутки уничтожили более 290 украинских военных. В районе Краматорска разбит склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

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Getty Images / Wolfgang Schwan

Ирина Фальке
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