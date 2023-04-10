ВСУ потеряли более 120 военных на Краснолиманском направлении

Ударами группировки российских войск "Центр" за сутки на Краснолиманском направлении были уничтожены более 120 бойцов ВСУ и украинская САУ "Гвоздика". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах Терны, Торское, Серебрянка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР)", — доложил он.

По данным министерства, в этих районах было уничтожено как минимум 120 военнослужащих украинской армии, а также пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходная САУ "Гвоздика" и гаубица Д-20.