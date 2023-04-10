ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

10 апреля, 05:46

Российские войска ударили по ВСУ авиацией и "Солнцепёками" в ДНР

Авиация ВКС и системы ТОС-1А "Солнцепёк" нанесли удар по позициям ВСУ в ДНР

<p>Боевая работа расчётов ТОС-1А "Солнцепёк" в зоне СВО (Архив). Обложка. © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ</p>

Боевая работа расчётов ТОС-1А "Солнцепёк" в зоне СВО (Архив). Обложка. © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Штурмовая авиация РФ и системы ТОС-1А "Солнцепёк" ударили по украинским вооружённым силам на Краснолиманском направлении в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

"Штурмовая авиация, используя неуправляемые ракеты, нанесла удары по огневым средствам и живой силе украинских националистов. Тяжёлыми огнемётными системами ТОС-1А "Солнцепёк" нанесено огневое поражение термобарическими снарядами", — приводит его слова РИА "Новости".

В Минобороны раскрыли число сбитых с начала спецоперации "Байрактаров"

В Минобороны раскрыли число сбитых с начала спецоперации "Байрактаров"

По словам Савчука, противник понёс потери в личном составе и технике. Помимо этого, оперативно-тактическая авиация нанесла удары фугасными авиабомбами по складу боеприпасов и пунктам временной дислокации противника. В свою очередь, расчёты противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск "Центр" обнаружили и уничтожили украинские БПЛА.

Начальник пресс-центра добавил, что на Червонодибровском участке силы РФ обнаружили перемещение личного состава и техники 58-й мотопехотной бригады и штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а также 15-го полка Национальной гвардии Украины. Ударом ствольной и реактивной артиллерии им нанесено огневое поражение, подчеркнул Савчук.

Российская армия взяла штурмом шиноремонтный завод в Марьинке

Российская армия взяла штурмом шиноремонтный завод в Марьинке

Ранее стало известно, что российские ВДВ впервые получили "Солнцепёки" для применения в зоне СВО. По словам начальника службы РХБЗ воздушно-десантных войск полковника Алексея Гончарова, данному оружию нет равных в арсеналах коллективного Запада.

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров