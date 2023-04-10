Российские войска ударили по ВСУ авиацией и "Солнцепёками" в ДНР

Штурмовая авиация РФ и системы ТОС-1А "Солнцепёк" ударили по украинским вооружённым силам на Краснолиманском направлении в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

"Штурмовая авиация, используя неуправляемые ракеты, нанесла удары по огневым средствам и живой силе украинских националистов. Тяжёлыми огнемётными системами ТОС-1А "Солнцепёк" нанесено огневое поражение термобарическими снарядами", — приводит его слова РИА "Новости".

По словам Савчука, противник понёс потери в личном составе и технике. Помимо этого, оперативно-тактическая авиация нанесла удары фугасными авиабомбами по складу боеприпасов и пунктам временной дислокации противника. В свою очередь, расчёты противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск "Центр" обнаружили и уничтожили украинские БПЛА.

Начальник пресс-центра добавил, что на Червонодибровском участке силы РФ обнаружили перемещение личного состава и техники 58-й мотопехотной бригады и штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а также 15-го полка Национальной гвардии Украины. Ударом ствольной и реактивной артиллерии им нанесено огневое поражение, подчеркнул Савчук.