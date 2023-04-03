ВДВ впервые получили "Солнцепёки" для применения в зоне СВО

Впервые в истории тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А "Солнцепёк" переданы Воздушно-десантным войскам. Это вооружение будет применяться в специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.

Применение "Солнцепёка" в зоне СВО. Видео © Минобороны РФ

"В Саратовской области в одном из передовых соединений войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) впервые состоялась передача тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк" в интересах Воздушно-десантных войск Вооружённых сил Российской Федерации... Передача экипажам модернизированных боевых машин ТОС-1А "Солнцепёк" состоялась впервые в истории ВДВ", — говорится в сообщении.

Этому оружию в арсеналах коллективного Запада равных нет, отметил начальник службы РХБЗ ВДВ полковник Алексей Гончаров. Он заявил, что оно на врагов наводит панику.

Огонь из новых "Солнцепёков" ведётся при помощи новейших программных систем топогеодезической привязки. Эти ТОС уже показали эффективность при уничтожении укреплённых опорных пунктов противника в ходе спецоперации.