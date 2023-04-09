Российские военные взяли под контроль территорию шиноремонтного завода в городе Марьинка к западу от Донецка, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"В результате успешных штурмовых действий шиноремонтный завод в Марьинке перешёл под контроль ВС России", — сказал он ТАСС и добавил, что предприятие было одним из самых мощных, стратегически важных укрепрайонов ВСУ на этом направлении.