Российская армия взяла штурмом шиноремонтный завод в Марьинке
Советник Пушилина: Шиноремонтный завод в Марьинке перешёл под контроль ВС России
Российские военные взяли под контроль территорию шиноремонтного завода в городе Марьинка к западу от Донецка, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"В результате успешных штурмовых действий шиноремонтный завод в Марьинке перешёл под контроль ВС России", — сказал он ТАСС и добавил, что предприятие было одним из самых мощных, стратегически важных укрепрайонов ВСУ на этом направлении.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на днях сообщил, что Вооружённые силы России развивают боевые действия в районах Артёмовска, Авдеевки, а также на Лиманском и Купянском направлениях.
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