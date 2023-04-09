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Регион
Опубликовано 9 апреля 2023, 13:37
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Российская армия взяла штурмом шиноремонтный завод в Марьинке

Советник Пушилина: Шиноремонтный завод в Марьинке перешёл под контроль ВС России

Российские военные взяли под контроль территорию шиноремонтного завода в городе Марьинка к западу от Донецка, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"В результате успешных штурмовых действий шиноремонтный завод в Марьинке перешёл под контроль ВС России", — сказал он ТАСС и добавил, что предприятие было одним из самых мощных, стратегически важных укрепрайонов ВСУ на этом направлении.

Под Марьинкой уничтожено два опорных пункта ВСУ
Под Марьинкой уничтожено два опорных пункта ВСУ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на днях сообщил, что Вооружённые силы России развивают боевые действия в районах Артёмовска, Авдеевки, а также на Лиманском и Купянском направлениях.

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Flickr / ВСУ

Андрей Бражников
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