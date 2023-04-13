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Опубликовано 13 апреля 2023, 13:01
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Минобороны показало видео уничтожения склада боеприпасов ВСУ одним попаданием

Российские военные одним попаданием уничтожили склад боеприпасов ВСУ. Кадры ликвидации опубликовало Минобороны РФ.

Кадры уничтожения склада ВСУ с помощью высокоточного боеприпаса. Видео © T.me / mod_russia

По вскрытому операторами БПЛА складу украинских боеприпасов был нанесён удар высокоточным боеприпасом, отметили в ведомстве. Точное попадание привело к детонации хранившихся снарядов и реактивных боеприпасов к системам залпового огня, в результате чего объект украинской армии был полностью уничтожен.

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Ранее Лайф писал, что в Донбассе экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли удары по штурмовым группам Вооружённых сил Украины в районе села Червоная Диброва, что под Красным Лиманом. Передвижение этих подразделений удалось вычислить при помощи беспилотников, рассказал глава пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук. Он добавил, что противник был уничтожен.

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T.me / mod_russia

Иван Косицын
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