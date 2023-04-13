Су-25 уничтожили штурмовые группы ВСУ под Красным Лиманом

В Донбассе экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли удары по штурмовым группам Вооружённых сил Украины в районе села Червоная Диброва, что под Красным Лиманом. Передвижение этих подразделений удалось вычислить при помощи беспилотников, рассказал глава пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

"На Червонодибровском участке расчётами беспилотных летательных аппаратов группировки "Центр" вскрыты штурмовые группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-й бригады Национальной гвардии Украины. При получении данных экипажи штурмовой авиации Су-25 нанесли ракетный удар", — приводит РИА "Новости" его слова.

Савчук добавил, что противник был уничтожен. На Торском участке того же направления также было вскрыто передвижение противника. По нему нанесли удар, в результате чего потери понесли 25-я воздушно-десантная бригада и 81-я аэромобильная бригада ВСУ.