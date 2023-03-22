Российские лётчики с начала спецоперации уничтожили более 20 тысяч объектов ВСУ

В ходе специальной военной операции на Украине российские лётчики Воздушно-космических сил совершили более 140 тысяч боевых вылетов. Как рассказал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, при этом они ликвидировали более 20 тысяч объектов противника.