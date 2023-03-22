Российские лётчики с начала спецоперации уничтожили более 20 тысяч объектов ВСУ
Шойгу: ВКС России в ходе спецоперации уничтожили более 20 тысяч объектов противника
В ходе специальной военной операции на Украине российские лётчики Воздушно-космических сил совершили более 140 тысяч боевых вылетов. Как рассказал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, при этом они ликвидировали более 20 тысяч объектов противника.
"За время операции совершено более 140 тысяч боевых вылетов. Всего Воздушно-космические силы уничтожили более 20 тысяч объектов противника", — рассказал министр на заседании коллегии военного ведомства.
Лайф рассказывал, что к 10 марта число уничтоженных Российской армией в рамках спецоперации самолётов Воздушных сил Украины достигло 400 единиц. Накануне стало известно, что российская истребительная авиация сбила украинский вертолёт Ми-8 в Харьковской области, а также самолёт Су-25 в ДНР.
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