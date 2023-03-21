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Опубликовано 21 марта 2023, 11:11

Украинский Су-25 сбит в воздушном бою в ДНР

Генерал-лейтенант Конашенков: ВКС России сбили очередной украинский самолёт Су-25

Очередной украинский самолёт Су-25 сбили российские военные в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил на брифинге во вторник официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Никаноровка Донецкой Народной Республики в воздушном бою сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", — проинформировал он.

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Напомним, что к 10 марта число уничтоженных Российской армией в рамках спецоперации самолётов Воздушных сил Украины достигло 400 единиц. А ранее российские военные, в том числе с применением средств ПВО, сбили в зоне специальной военной операции украинский штурмовик Су-25, а также фронтовой бомбардировщик Су-24.

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Марина Калегина
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