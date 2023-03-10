Украинцы сожгли собственный самолёт Су-27 ради фейкового видео

Украинские телеграм-каналы распространили фейк о том, что диверсанты якобы подожгли истребитель Су-27 ВКС РФ на аэродроме в городе Артёме Приморского края. Телеграм-канал "Война с фейками" разоблачил фальсификацию, отметив, что для создания подобной новости пришлось бы поджечь настоящий Су-27, но не российский, а украинский.

Согласно данным канала, несмотря на очень плохое качество съёмки украинской пропаганды, стоящей за виртуальным легионом "Свобода России", при покадровом просмотре на нижней части крыла заметен жёлто-синий кружок.

"Это украинская эмблема, которую можно заметить, в том числе и на Су-27 ВС Украины", — утверждают борцы с фейками.

В то же время у российских самолётов на нижней части крыла чаще всего нет никаких изображений, реже встречаются красные звёзды. Кроме того, на снятом фейковом видео боевой самолёт стоит на траве, что происходит довольно редко. А лестницу на колёсиках, которая видна в кадре, обычно подгоняют только для того, чтобы лётчик мог сесть в кабину, в остальное время она просто мешает обслуживать технику.

Кадр фейкового видео с якобы поджогом российского Су-27. Фото © t.me / warfakes

"Вероятно, для создания фейка пришлось поджечь какой-то аварийный самолёт ВСУ или Су-27, который стоит в музее украинских Воздушных сил в Виннице. Это весьма опрометчивое решение, ведь США продолжают сомневаться в целесообразности передачи Украине истребителей F-16", — указано в сообщении.