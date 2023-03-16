Российские истребители уничтожили в небе над ЛНР украинский МиГ-29

В ходе специальной военной операции на Украине российская авиация сбила украинский истребитель МиГ-29 в небе над ЛНР. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Накануне российская группировка "Запад" поразила отряды ВСУ на Купянском направлении, за сутки ликвидировано до 70 украинских солдат. На этом участке также уничтожена техника противника, в частности боевая бронированная машина, три пикапа и два автомобиля.