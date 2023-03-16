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Опубликовано 16 марта 2023, 11:33
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Российские истребители уничтожили в небе над ЛНР украинский МиГ-29

Минобороны: Российская авиация сбила украинский МиГ-29 в ЛНР

В ходе специальной военной операции на Украине российская авиация сбила украинский истребитель МиГ-29 в небе над ЛНР. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Нововодяное Луганской Народной Республики сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины", — сообщил Конашенков на брифинге.

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Накануне российская группировка "Запад" поразила отряды ВСУ на Купянском направлении, за сутки ликвидировано до 70 украинских солдат. На этом участке также уничтожена техника противника, в частности боевая бронированная машина, три пикапа и два автомобиля.

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Оксана Попова
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