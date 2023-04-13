До 300 человек потеряла украинская армия на роковом Донецком направлении

До 300 украинских военнослужащих погибло в боях на Донецком направлении за последние сутки. Такие данные озвучил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. На ежедневном брифинге о ходе СВО он также рассказал о других потерях противника.