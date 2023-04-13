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Опубликовано 13 апреля 2023, 11:39

До 300 человек потеряла украинская армия на роковом Донецком направлении

Генерал-лейтенант Конашенков: На Донецком направлении ВСУ потеряли 300 человек

До 300 украинских военнослужащих погибло в боях на Донецком направлении за последние сутки. Такие данные озвучил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. На ежедневном брифинге о ходе СВО он также рассказал о других потерях противника.

"Одна боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", — перечислил представитель военного ведомства.

Более 450 украинских солдат и наёмников убито на самом смертоносном участке фронта
Более 450 украинских солдат и наёмников убито на самом смертоносном участке фронта

Судя по сводкам Минобороны, Донецкое направление остаётся одним из самых смертоносных для украинской армии. Буквально вчера сообщалось, что ВСУ потеряли там 245 человек.

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Getty Images / John Moore

Марина Калегина
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