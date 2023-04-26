Пригожин: В Артёмовске идёт "кровавейшая битва", ВСУ перебросили много наёмников
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что в Артёмовске (украинское название — Бахмут) сейчас идёт "кровавейшая битва". По его словам, в город подтянулось много наёмников, говорящих на польском языке.
"Сегодня в Бахмут уже вкидываются хорошо подготовленные подразделения противника, целыми днями польская речь, если я раньше говорил, что наёмников мало, то сейчас их огромное количество, украинский спецназ", — приводит пресс-служба Пригожина его слова.
Он также прогнозирует контрнаступление украинских войск после второго мая, когда закончатся дожди.
Ранее сообщалось, что Запад может лишить Киев поддержки в случае провала контрнаступления ВСУ. Дело в том, что США и их союзники не обладают достаточными запасами, а внутреннее производство не может удовлетворить нужды Незалежной до следующего года.
ТАСС / Компания "Конкорд"