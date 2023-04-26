Пригожин: В Артёмовске идёт "кровавейшая битва", ВСУ перебросили много наёмников

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что в Артёмовске (украинское название — Бахмут) сейчас идёт "кровавейшая битва". По его словам, в город подтянулось много наёмников, говорящих на польском языке.

"Сегодня в Бахмут уже вкидываются хорошо подготовленные подразделения противника, целыми днями польская речь, если я раньше говорил, что наёмников мало, то сейчас их огромное количество, украинский спецназ", — приводит пресс-служба Пригожина его слова.

Он также прогнозирует контрнаступление украинских войск после второго мая, когда закончатся дожди.