В США объявили дату и раскрыли детали обещанного контрнаступления Украины

Украинские войска собираются начать обещанное контрнаступление в мае и готовят для этого 12 бригад военных, сообщает газета The New York Times со ссылкой на слитые секретные документы Пентагона.

"Украина готовится начать контрнаступление против российских войск уже в следующем месяце (мае. — Прим. Лайфа)", — говорится в материале.

По информации издания, число бойцов в каждой бригаде будет достигать четырёх тысяч. При этом США и их союзники по НАТО обучают и снабжают девять из 12 бригад. В статье также указывается, что Киев особо не делится с Вашингтоном деталями контрнаступления. Американская сторона считает, что атаки ВСУ развернутся на Южном направлении, включая береговую линию Азовского моря, вблизи Крыма.

В то же время в США считают, что контрнаступление Украины не изменит ситуацию на фронте, так как из-за интенсивных боёв за Артёмовск ВСУ истощили запасы снарядов и потеряли много бойцов. В связи с этим более вероятным исходом остаётся "тупиковая ситуация", подчёркивается в статье.

