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Регион
Опубликовано 25 апреля 2023, 09:42
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В США объявили дату и раскрыли детали обещанного контрнаступления Украины

NYT: Киев готовит 12 бригад военных, чтобы начать контрнаступление в мае

Украинские войска собираются начать обещанное контрнаступление в мае и готовят для этого 12 бригад военных, сообщает газета The New York Times со ссылкой на слитые секретные документы Пентагона.

"Украина готовится начать контрнаступление против российских войск уже в следующем месяце (мае. — Прим. Лайфа)", — говорится в материале.

По информации издания, число бойцов в каждой бригаде будет достигать четырёх тысяч. При этом США и их союзники по НАТО обучают и снабжают девять из 12 бригад. В статье также указывается, что Киев особо не делится с Вашингтоном деталями контрнаступления. Американская сторона считает, что атаки ВСУ развернутся на Южном направлении, включая береговую линию Азовского моря, вблизи Крыма.

В то же время в США считают, что контрнаступление Украины не изменит ситуацию на фронте, так как из-за интенсивных боёв за Артёмовск ВСУ истощили запасы снарядов и потеряли много бойцов. В связи с этим более вероятным исходом остаётся "тупиковая ситуация", подчёркивается в статье.


Пригожин рассказал, когда начнётся обещанное Киевом контрнаступление
Пригожин рассказал, когда начнётся обещанное Киевом контрнаступление

Ранее сообщалось, что Запад может лишить Киев поддержки в случае провала контрнаступления ВСУ. Дело в том, что США и их союзники не обладают достаточными запасами, а внутреннее производство не может удовлетворить нужды Незалежной до следующего года.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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