Пригожин рассказал, когда начнётся обещанное Киевом контрнаступление

По его словам, ВСУ воспользуются тем, что бойцы ВС РФ будут втянуты внутрь города, поэтому противник и попытается "резать" с двух сторон. Сейчас же украинские военные занимают в Артёмовске площадь "фактически километр на два", отметил глава ЧВК "Вагнер". Впрочем, по его мнению, российские военные уже сейчас могут сами начать наступление.

"Как только мы закончим брать Бахмут, как только мы выгоним последнего солдата из него или уничтожим на территории Бахмута, в этот день начнётся украинское контрнаступление. Я образно говорю "в этот день", это может быть плюс несколько дней, плюс неделя. <...> Зеленскому будет необходима величайшая победа. И для этого он начнёт то самое контрнаступление", — приводит пресс-служба Пригожина его слова.