Пригожин рассказал, когда начнётся обещанное Киевом контрнаступление
Пригожин: Как только будет освобождён Артёмовск, ВСУ начнут контрнаступление
Как только российские войска полностью освободят Артёмовск (украинское название города — Бахмут), президент Украины Владимир Зеленский начнёт обещанное весеннее контрнаступление, заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
По его словам, ВСУ воспользуются тем, что бойцы ВС РФ будут втянуты внутрь города, поэтому противник и попытается "резать" с двух сторон. Сейчас же украинские военные занимают в Артёмовске площадь "фактически километр на два", отметил глава ЧВК "Вагнер". Впрочем, по его мнению, российские военные уже сейчас могут сами начать наступление.
"Как только мы закончим брать Бахмут, как только мы выгоним последнего солдата из него или уничтожим на территории Бахмута, в этот день начнётся украинское контрнаступление. Я образно говорю "в этот день", это может быть плюс несколько дней, плюс неделя. <...> Зеленскому будет необходима величайшая победа. И для этого он начнёт то самое контрнаступление", — приводит пресс-служба Пригожина его слова.
Напомним, 18 апреля стало известно, что российские силы контролируют около 90% территории Артёмовска. При этом регулярно Минобороны РФ рассказывает о взятии всё новых кварталов города. А президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Киев не оставляет Артёмовск, несмотря на большие потери в своих войсках. По его словам, в случае сдачи города откроется возможность для дальнейшего наступления российских войск.
ТАСС / Сергей Бобылев