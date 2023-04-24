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Регион
Опубликовано 24 апреля 2023, 09:59
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Пушилин: Российские силы продвинулись на северо-западе и западе Артёмовска

Российские силы продвинулись в северо-западной и западной частях Артёмовска. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он отметил, что обстановка в городе остаётся напряжённой.

"Буквально за последние сутки продвинулись ребята из ЧВК "Вагнер" в западной и северо-западной частях Артёмовска", — сказал Пушилин журналистам.

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По его словам, сейчас российские военные подошли к достаточно сложному участку. Речь идёт о квартале многоэтажек, где украинские силы организовали оборону.

Напомним, 18 апреля стало известно, что российские силы контролируют около 90% территории Артёмовска. При этом регулярно Минобороны РФ рассказывает о взятии всё новых кварталов города. А президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Киев не оставляет Артёмовск, несмотря на большие потери в своих войсках. По его словам, в случае сдачи города откроется возможность для дальнейшего наступления российских войск.

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ТАСС / БелТА / Николай Петров

Иван Косицын
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