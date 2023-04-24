Пушилин: Российские силы продвинулись на северо-западе и западе Артёмовска
Российские силы продвинулись в северо-западной и западной частях Артёмовска. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он отметил, что обстановка в городе остаётся напряжённой.
"Буквально за последние сутки продвинулись ребята из ЧВК "Вагнер" в западной и северо-западной частях Артёмовска", — сказал Пушилин журналистам.
По его словам, сейчас российские военные подошли к достаточно сложному участку. Речь идёт о квартале многоэтажек, где украинские силы организовали оборону.
Напомним, 18 апреля стало известно, что российские силы контролируют около 90% территории Артёмовска. При этом регулярно Минобороны РФ рассказывает о взятии всё новых кварталов города. А президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Киев не оставляет Артёмовск, несмотря на большие потери в своих войсках. По его словам, в случае сдачи города откроется возможность для дальнейшего наступления российских войск.
ТАСС / БелТА / Николай Петров