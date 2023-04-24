Пушилин: Российские силы продвинулись на северо-западе и западе Артёмовска

Российские силы продвинулись в северо-западной и западной частях Артёмовска. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он отметил, что обстановка в городе остаётся напряжённой.

"Буквально за последние сутки продвинулись ребята из ЧВК "Вагнер" в западной и северо-западной частях Артёмовска", — сказал Пушилин журналистам.