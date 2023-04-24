Зеленский: Сдача Артёмовска откроет плацдарм для наступления РФ

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Киев не оставляет Артёмовск, несмотря на большие потери в своих войсках. По его словам, в случае сдачи города откроется возможность для дальнейшего наступления российских войск.

"Мы не можем отказаться от Артёмовска (украинское название — Бахмут. — Прим. ред.), потому что это расширит фронт и даст российским войскам и "Вагнеру" шанс занять больше наших территорий", — сказал Зеленский в интервью телеканалу Al-Arabiya.