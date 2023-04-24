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Регион
Опубликовано 24 апреля 2023, 07:10
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Зеленский: Сдача Артёмовска откроет плацдарм для наступления РФ

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Киев не оставляет Артёмовск, несмотря на большие потери в своих войсках. По его словам, в случае сдачи города откроется возможность для дальнейшего наступления российских войск.

"Мы не можем отказаться от Артёмовска (украинское название — Бахмут. — Прим. ред.), потому что это расширит фронт и даст российским войскам и "Вагнеру" шанс занять больше наших территорий", — сказал Зеленский в интервью телеканалу Al-Arabiya.

Телеканал уточняет, что полный контроль над Артёмовском даст российским войскам больше возможностей для дальнейшего наступления на Краматорск и Славянск.

Что известно о положении ВСУ в Артёмовске на данный момент
Что известно о положении ВСУ в Артёмовске на данный момент

Напомним, 18 апреля стало известно, что российские силы контролируют около 90% территории Артёмовска. При этом регулярно Минобороны РФ рассказывает о взятии всё новых кварталов города.

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Пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина / ТАСС

Александра Вишнякова
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