Что известно о положении ВСУ в Артёмовске на данный момент С каждым днём положение украинской армии ухудшается, однако на днях произошло событие, которое, вероятно, изменит ход этого сражения. 105232 105232 Украинские солдаты под Артёмовском, вероятно, не смогут дождаться украинского наступления и будут вынуждены выбирать из нескольких вариантов действий. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

То, что происходит в Бахмуте (Артёмовске), — ещё не котёл, но большой шаг к нему. Даже если оценивать обстановку максимально сдержанно, у ВСУ выбор невелик и с каждым днём "окно возможностей" становится всё меньше. В то время как российские подразделения продолжают выдавливать "бахмутский гарнизон" ВСУ из западных кварталов, начинают происходить события, в наступление которых никто на Украине до конца не верил.

Карта боевых действий на Украине

20 апреля сразу несколько источников сообщили, что российские подразделения перерезали "дорогу жизни" в Бахмуте, по которой местный гарнизон ВСУ снабжался всем необходимым. Речь идёт о магистрали О-0506, ведущей из Бахмута в Часов Яр через Хромово.

Подойдя вплотную к трассе, ВС РФ расширили плацдарм и возможности для собственных контратак, а также уплотнили огневой контроль над территориями к западу от Артёмовска. Если внимательно взглянуть на карту боевых действий в Артёмовске, то можно обнаружить, что кольцо окружения вокруг города практически замкнулось.

Карта боевых действий на Украине Смотреть

Украинские СМИ пока ещё попытаются делать хорошую мину при плохой игре, успокаивая население разными способами, в том числе указанием на то, что "это ещё не котёл" и что ВСУ усиленно сопротивляются. Разумеется, речь о полном окружении города пока не идёт, да и активные бои в районе трассы в самом разгаре. С другой стороны, даже проукраинские ресурсы вроде американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что для оптимизма у ВСУ очень мало поводов, потому что блокирование снабжения означает гибель всего гарнизона внутри города.

Украинские СМИ пишут, что остался ещё один вариант для снабжения гарнизона — дорога через Ивановское. Эта горловина, по которой украинские подразделения пытаются прошмыгнуть в Артёмовск, находится к югу от трассы через Хромово. Однако передвигаться по ней крайне опасно, поскольку она простреливается российской артиллерией. Теоретически снабжение гарнизона ВСУ можно было бы осуществлять через поля и просёлочные дороги между Ивановским и Хромово. Но, во-первых, из-за дождей все поля раскисли и не годятся для движения колёсной техники (даже танки там проезжают с большим трудом), во-вторых, для российских артиллеристов она как на ладони.

По словам военных экспертов, ВС РФ вплотную подошли к образованию Артёмовского котла, оставив противнику маленький "логистический ручеёк", который по факту мало что может ему дать. А после поражения авиаударом объединённого штаба группировки "Бахмут" ВСУ координировать действия на данном направлении стало ещё сложнее. По некоторым данным, штаб "Бахмут" управлял всей группировкой ВСУ по линии Краматорска и Славянска. По мнению экспертов, это ставит крест на мало-мальски организованной обороне Бахмута.

Потери ВСУ в Бахмуте на сегодняшний день

Какие перспективы у "бахмутского гарнизона" ВСУ на данный момент? Про снабжение уже было сказано, и понятно, что без боеприпасов, продуктов и медикаментов особо не повоюешь.

Если украинские военные попадут в окружение в Артёмовске, то деблокировать это окружение будет практически невозможно. Фото © Getty Images / Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency

Есть ещё один момент: поскольку трасса перерезана, вывозить раненых из Бахмута ВСУ больше не смогут. А значит, безвозвратные и санитарные потери, и так немалые, кратно вырастут. 20 апреля Минобороны РФ сообщило, что только за сутки в районе Бахмута было уничтожено до 470 бойцов ВСУ. В свете последних сообщений эта цифра, вероятно, может оказаться неокончательной.

Чтобы представить картину более наглядно, можно обратиться к зарубежным источникам. Так, по данным Financial Times, украинские военные сейчас гибнут в Артёмовске целыми взводами. Как отметил один из выживших бойцов ВСУ, продержаться в Бахмуте один день и не быть убитым и раненым — сродни чуду.

Логично предположить, что из всей этой душегубки украинские военные будут пытаться бежать (и уже это делают). Но в сложившейся обстановке говорить о каком-либо массовом и организованном отступлении не приходится. То, что было реальным несколько дней назад, сегодня — смертельный трюк.

— Украинский гарнизон практически обречён. Сейчас есть прецеденты, когда они бегут малыми группами. Есть и те, кто сдаётся в плен, кто пытается сбежать из города, — отметил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин, резюмировав, что организовать системное отступление ВСУ не смогут.

Когда освободят Артёмовск

На днях издание The Washington Post сообщило, что Вашингтон не раз пытался убедить Киев оставить Бахмут, поскольку "ВСУ при любом раскладе не смогли бы удержать город". Но отступать нужно было гораздо раньше, чтобы сохранить жизни солдатам, однако Киев этот совет проигнорировал. По факту это игра в сослагательное наклонение, для ВСУ никакого утешения не несущая.

Зато для украинского Генштаба настало время непростых решений. Теоретически ситуацию можно переломить, решившись на большой контрудар. Другой вариант — деблокада города, для которой к Бахмуту перекидываются резервы. С учётом того что Бахмут за последние месяцы превратился в конвейер смерти для резервистов, перспективы деблокады туманные.

Военнослужащие штурмовых подразделений Российской армии освобождают по несколько кварталов Артёмовска каждые сутки. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

В прошлые выходные, по данным источников, знакомых с ситуацией в Бахмуте, противник пытался провести несколько локальных контратак, но все они провалились, обернувшись потерями людей и техники. Возможно, от отчаяния ВСУ и дерзнут на контрудар помасштабнее, но результат может оказаться не таким, как ожидают.

— У них [ВСУ] всё сейчас связано с боекомплектом (его нехваткой) и моральным духом. Если будут прорываться, то разделят участь тех, кто в своё время остался в Соледаре и очень дорого заплатил за свой прорыв, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Для такого прорыва, по словам экспертов, объективно мало условий. Во-первых, российские штурмовые подразделения внутри городских кварталов надёжно прикрыты с флангов десантниками, во-вторых, скрытно собрать силы противник уже не сможет — с воздуха за скоплением ВСУ в округе наблюдают авиация и беспилотники. Обеспечить гарнизон боеприпасами, продовольствием, медикаментами и, главное, масштабной поддержкой практически невозможно. Эксперты отмечают, что, какой бы выбор Киев ни сделал, точка невозврата в истории с Бахмутом почти наверняка уже пройдена и город вскоре может быть оставлен.

Авторы Евгений Жуков