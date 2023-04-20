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Опубликовано 20 апреля 2023, 11:53
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ВС РФ поразили Объединённый штаб группировки ВСУ "Бахмут" в ДНР

Российские военнослужащие поразили в районе города Константиновка Донецкой Народной Республики Объединённый штаб группировки ВСУ "Бахмут". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также отметил, что в районах населённых пунктов Терны и Тоненькое в ДНР поражены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады территориальной обороны.

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Ранее Лайф писал, что российские военные при помощи переносного зенитного ракетного комплекса "Игла" в районе Угледара сбили украинский штурмовик Су-25. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

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Иван Косицын
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