КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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20 апреля, 02:21

В районе Угледара сбит украинский штурмовик Су-25

Российские военные сбили украинский Су-25 в районе Угледара из комплекса "Игла"

Российские военные при помощи переносного зенитного ракетного комплекса "Игла" в районе Угледара сбили украинский штурмовик Су-25. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

"На Южно-Донецком направлении была пресечена попытка нанесения противником авиаудара по передовым позициям группировки "Восток". Оператором переносного зенитного ракетного комплекса "Игла" соединения морской пехоты Тихоокеанского флота в районе Угледара сбит самолёт Су-25 ВСУ", — приводит РИА "Новости" его слова.

А также, как рассказал он, под Угледаром был уничтожен расчёт миномёта. Его удалось вычислить благодаря комплексу артиллерийской разведки "Зоопарк". Удар был нанесён орудием "Мста-Б". А ещё уничтожены бронеавтомобиль и пять боевиков в районе Новомихайловки.

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Wikipedia / Dima Sergienko

Андрей Григорьев
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