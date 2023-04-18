Группировка "Центр" ликвидировала свыше 80 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны РФ: Более 80 бойцов ВСУ уничтожено на Краснолиманском направлении
Более 80 военнослужащих потеряла украинская армия за прошедшие сутки на Краснолиманском направлении в результате действий российской группировки войск "Центр", сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, подразделения противника были поражены в районах населённых пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка (ЛНР), а также Терны и Григоровка (ДНР). Среди украинских потерь на данном направлении Конашенков также перечислил две боевые бронированные машины.
Ранее сообщалось, что ВС России поразили 95 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Также нашим военным удалось ликвидировать 270 украинских бойцов и наёмников на самом смертоносном участке фронта.
VK / Минобороны России