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Опубликовано 18 апреля 2023, 11:47
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Группировка "Центр" ликвидировала свыше 80 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны РФ: Более 80 бойцов ВСУ уничтожено на Краснолиманском направлении

Более 80 военнослужащих потеряла украинская армия за прошедшие сутки на Краснолиманском направлении в результате действий российской группировки войск "Центр", сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, подразделения противника были поражены в районах населённых пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка (ЛНР), а также Терны и Григоровка (ДНР). Среди украинских потерь на данном направлении Конашенков также перечислил две боевые бронированные машины.

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Ранее сообщалось, что ВС России поразили 95 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Также нашим военным удалось ликвидировать 270 украинских бойцов и наёмников на самом смертоносном участке фронта.

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VK / Минобороны России

Наталья Исакова
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