Группировка "Центр" ликвидировала свыше 80 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

Более 80 военнослужащих потеряла украинская армия за прошедшие сутки на Краснолиманском направлении в результате действий российской группировки войск "Центр", сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, подразделения противника были поражены в районах населённых пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка (ЛНР), а также Терны и Григоровка (ДНР). Среди украинских потерь на данном направлении Конашенков также перечислил две боевые бронированные машины.