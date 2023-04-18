Визит Путина в зону СВО назвали сигналом Украине и Западу

Поездка президента РФ Владимира Путина в Херсонскую область и ЛНР стала своеобразным сигналом Украине и Западу в целом. Глава государства проверил готовность ВС РФ к отражению атак со стороны Киева, рассказал в беседе с телеканалом "360" полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин.

По его словам, посещение российским лидером новых регионов страны является сигналом о том, что Россия готова к анонсированному Украиной контрнаступлению. Как указал Литовкин, данная поездка говорит о мужестве Путина, ведь он посетил линию соприкосновения, несмотря на возможные угрозы.

"Молодец наш президент, показатель. Главное — он интересуется, как готовы к обороне, как они [российские военные] готовы потом перейти в контрнаступление, что им не хватает, что должен делать Верховный главнокомандующий, чтоб у них было всё для того, чтоб они одержали победу над супостатом", — добавил обозреватель.