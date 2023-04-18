Визит Путина в зону СВО назвали сигналом Украине и Западу
Полковник Литовкин: Поездка Путина в зону СВО стала сигналом Украине и Западу
Поездка президента РФ Владимира Путина в Херсонскую область и ЛНР стала своеобразным сигналом Украине и Западу в целом. Глава государства проверил готовность ВС РФ к отражению атак со стороны Киева, рассказал в беседе с телеканалом "360" полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин.
По его словам, посещение российским лидером новых регионов страны является сигналом о том, что Россия готова к анонсированному Украиной контрнаступлению. Как указал Литовкин, данная поездка говорит о мужестве Путина, ведь он посетил линию соприкосновения, несмотря на возможные угрозы.
"Молодец наш президент, показатель. Главное — он интересуется, как готовы к обороне, как они [российские военные] готовы потом перейти в контрнаступление, что им не хватает, что должен делать Верховный главнокомандующий, чтоб у них было всё для того, чтоб они одержали победу над супостатом", — добавил обозреватель.
Ранее Лайф писал, что 17 апреля Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении. Российский лидер попросил военачальников доложить о ситуации на Херсонском и Запорожском направлениях. Президент страны впервые посетил Херсонскую область. После этого Путин посетил штаб Нацгвардии "Восток" в ЛНР. Верховный главнокомандующий принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, а также других высших офицеров об обстановке на этом направлении. Стоит также отметить, что это первое посещение президентом России ЛНР. Его поездки не готовились заранее. Мы также публиковали видео посещения главой государства этих штабов на Херсонском направлении и в ЛНР.
LIFE