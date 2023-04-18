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Регион
Опубликовано 18 апреля 2023, 04:33
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Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении

Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении, заслушав доклады военачальников. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, с докладами выступили командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский, командующий группировкой войск "Днепр" генерал-полковник Олег Макаревич и другие военачальники.

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Путин также попросил доложить о ситуации на Херсонском и Запорожском направлениях, и отметил, что генерал-полковник Теплинский долго был на передовой и подготовил обстоятельный доклад, который Министерство обороны и Генштаб очень высоко оценили.

"Не хочу отвлекать вас от прямых обязанностей, связанных с управлением войсками, поэтому работаем здесь по-деловому, коротко, но конкретно", — сказал президент, открывая совещание.

Президент страны впервые посетил Херсонскую область. Ранее, 19 марта, глава государства побывал в Мариуполе. Позднее он поделился главными выводами от этой поездки.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков
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