Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении
Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении, заслушав доклады военачальников. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
В частности, с докладами выступили командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский, командующий группировкой войск "Днепр" генерал-полковник Олег Макаревич и другие военачальники.
Путин также попросил доложить о ситуации на Херсонском и Запорожском направлениях, и отметил, что генерал-полковник Теплинский долго был на передовой и подготовил обстоятельный доклад, который Министерство обороны и Генштаб очень высоко оценили.
"Не хочу отвлекать вас от прямых обязанностей, связанных с управлением войсками, поэтому работаем здесь по-деловому, коротко, но конкретно", — сказал президент, открывая совещание.
Президент страны впервые посетил Херсонскую область. Ранее, 19 марта, глава государства побывал в Мариуполе. Позднее он поделился главными выводами от этой поездки.