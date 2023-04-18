Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении, заслушав доклады военачальников. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, с докладами выступили командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский, командующий группировкой войск "Днепр" генерал-полковник Олег Макаревич и другие военачальники.

Путин также попросил доложить о ситуации на Херсонском и Запорожском направлениях, и отметил, что генерал-полковник Теплинский долго был на передовой и подготовил обстоятельный доклад, который Министерство обороны и Генштаб очень высоко оценили.