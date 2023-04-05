Путин поделился главными выводами от поездки в Мариуполь

Город Мариуполь сейчас активно застраивается и преображается на глазах — так должно быть во всех населённых пунктах новых регионов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.

"Строительство [в Мариуполе] развёрнуто масштабное, люди работают даже ночью", — подчеркнул президент.

Путин напомнил, что недавно лично посещал Мариуполь и посмотрел, как ведутся работы в городе. Глава государства увидел в ходе визита, что город меняется. Он поручил проводить положительные сдвиги во всех городах и населённых пунктах всех четырёх регионов.