Путин поделился главными выводами от поездки в Мариуполь
Путин: В Мариуполе ведётся масштабное строительство, город меняется
Президент России Владимир Путин в Мариуполе. Фото © kremlin
Город Мариуполь сейчас активно застраивается и преображается на глазах — так должно быть во всех населённых пунктах новых регионов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.
"Строительство [в Мариуполе] развёрнуто масштабное, люди работают даже ночью", — подчеркнул президент.
Путин напомнил, что недавно лично посещал Мариуполь и посмотрел, как ведутся работы в городе. Глава государства увидел в ходе визита, что город меняется. Он поручил проводить положительные сдвиги во всех городах и населённых пунктах всех четырёх регионов.
Ранее Владимир Путин поручил отобрать лучшие бизнес-практики для развития новых регионов. Ответственными за исполнение поручения назначены глава кабмина Михаил Мишустин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.