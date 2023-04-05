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5 апреля, 15:06

Путин поделился главными выводами от поездки в Мариуполь

Путин: В Мариуполе ведётся масштабное строительство, город меняется

<p>Президент России Владимир Путин в Мариуполе. Фото © kremlin</p>

Президент России Владимир Путин в Мариуполе. Фото © kremlin

Город Мариуполь сейчас активно застраивается и преображается на глазах — так должно быть во всех населённых пунктах новых регионов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.

"Строительство [в Мариуполе] развёрнуто масштабное, люди работают даже ночью", — подчеркнул президент.

Путин напомнил, что недавно лично посещал Мариуполь и посмотрел, как ведутся работы в городе. Глава государства увидел в ходе визита, что город меняется. Он поручил проводить положительные сдвиги во всех городах и населённых пунктах всех четырёх регионов.

Бердянск и Мариуполь внесены в Реестр морских портов России

Бердянск и Мариуполь внесены в Реестр морских портов России

Ранее Владимир Путин поручил отобрать лучшие бизнес-практики для развития новых регионов. Ответственными за исполнение поручения назначены глава кабмина Михаил Мишустин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Ирина Фальке
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