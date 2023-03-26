Путин: Поездка в Мариуполь назрела давно

Президент России Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил, что во время поездки в Мариуполь ему было крайне важно пообщаться с местными жителями, а сам визит уже давно назрел. При этом российский лидер отметил, что встреча с жителями дома была неожиданной, он подумал, что на улице стоят рабочие, так как некоторые из мужчин были одеты в костюмы, похожие на спецовки.