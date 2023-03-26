Путин: Поездка в Мариуполь назрела давно
Путин: Во время поездки в Мариуполь было важно почувствовать настроения людей
Президент России Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил, что во время поездки в Мариуполь ему было крайне важно пообщаться с местными жителями, а сам визит уже давно назрел. При этом российский лидер отметил, что встреча с жителями дома была неожиданной, он подумал, что на улице стоят рабочие, так как некоторые из мужчин были одеты в костюмы, похожие на спецовки.
"Ну, как вы видели, в дом пригласили, посмотрел, как живут. Хорошая квартира, современная. И было важно, конечно, почувствовать настроения людей. Может быть, это вообще самое главное", — подчеркнул глава государства.
Ранее Владимир Путин признался, что поездка в Мариуполь была важна для того, чтобы увидеть своими глазами процесс восстановления новых регионов. Напомним, 18 марта российский лидер впервые совершил рабочую поездку в Донбасс. Глава государства посетил Мариуполь.
ТАСС / Пресс-служба Президента РФ