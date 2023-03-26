Путин рассказал, почему ему была важна поездка в Мариуполь
Путин: Поездка в Мариуполь была нужна, чтобы посмотреть на восстановление новых регионов
Президент России Владимир Путин заявил, что поездка в Мариуполь была нужна для того, чтобы увидеть своими глазами процесс восстановления новых регионов. Об этом он заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"Пора уже было посмотреть, приехать и посмотреть на примере Мариуполя, как идут восстановительные работы, что нужно сделать дополнительно, что является приоритетом", — подчеркнул глава государства.
По словам Путина, одно дело — когда он наблюдает за этим процессом на бумаге или по видеосвязи и совсем другое — вживую.
Напомним, 18 марта президент РФ Владимир Путин впервые совершил рабочую поездку в Донбасс. Глава государства посетил Мариуполь: сев за руль, проехал по улицам, осмотрел построенный микрорайон, пообщался с его жителями и даже зашёл к ним в гости. Кроме того, президент побывал и в филармонии, которую восстановили за три месяца.
ТАСС / Сергей Карпухин