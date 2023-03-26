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26 марта, 11:59

Путин рассказал, почему ему была важна поездка в Мариуполь

Путин: Поездка в Мариуполь была нужна, чтобы посмотреть на восстановление новых регионов

Президент России Владимир Путин заявил, что поездка в Мариуполь была нужна для того, чтобы увидеть своими глазами процесс восстановления новых регионов. Об этом он заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Пора уже было посмотреть, приехать и посмотреть на примере Мариуполя, как идут восстановительные работы, что нужно сделать дополнительно, что является приоритетом", — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, одно дело — когда он наблюдает за этим процессом на бумаге или по видеосвязи и совсем другое — вживую.

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Напомним, 18 марта президент РФ Владимир Путин впервые совершил рабочую поездку в Донбасс. Глава государства посетил Мариуполь: сев за руль, проехал по улицам, осмотрел построенный микрорайон, пообщался с его жителями и даже зашёл к ним в гости. Кроме того, президент побывал и в филармонии, которую восстановили за три месяца.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Артур Белкин
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