Путин рассказал, почему ему была важна поездка в Мариуполь

Президент России Владимир Путин заявил, что поездка в Мариуполь была нужна для того, чтобы увидеть своими глазами процесс восстановления новых регионов. Об этом он заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Пора уже было посмотреть, приехать и посмотреть на примере Мариуполя, как идут восстановительные работы, что нужно сделать дополнительно, что является приоритетом", — подчеркнул глава государства.