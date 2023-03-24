Песков заявил, что Путин круглосуточно контролирует тему восстановления новых регионов
Президент России Владимир Путин круглосуточно держит под контролем архиважную задачу — развитие и восстановление новых регионов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Конечно, это тема, которая круглосуточно находится под контролем президента. Поэтому то, что он принял решение лично это всё посмотреть на месте, это вполне естественно, собственно, Путин всегда так делал", — отметил представитель Кремля.
Напомним, 18 марта президент РФ Владимир Путин впервые совершил рабочую поездку в Донбасс. Глава государства посетил Мариуполь: сев за руль, проехал по улицам, осмотрел построенный микрорайон, пообщался с его жителями и даже зашёл к ним в гости. Кроме того, президент побывал и в филармонии, которую восстановили за три месяца.
ТАСС / Пресс-служба президента РФ