Песков заявил, что Путин круглосуточно контролирует тему восстановления новых регионов

Президент России Владимир Путин круглосуточно держит под контролем архиважную задачу — развитие и восстановление новых регионов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Конечно, это тема, которая круглосуточно находится под контролем президента. Поэтому то, что он принял решение лично это всё посмотреть на месте, это вполне естественно, собственно, Путин всегда так делал", — отметил представитель Кремля.