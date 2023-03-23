Хуснуллин признался, что люди не поверили своим глазам, увидев Путина в Мариуполе
Хуснуллин узнал о визите Путина в Мариуполь за несколько часов до его приезда
Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что узнал о визите главы государства Владимира Путина в Мариуполь за несколько часов до его приезда. Отвечая на вопрос корреспондента Лайфа, он признался, что визит российского лидера был неожиданностью для всех и намеренно к нему не готовились.
Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что узнал о визите главы государства Владимира Путина в Мариуполь за несколько часов до его приезда. Видео © LIFE
"Он (президент) позвонил, сказал приедет. Я как раз был на территории, сказал, что хочет подлететь (В Мариуполь Путин прилетел на вертолёте, а по городу передвигался на автомобиле. — Прим. Лайфа) посмотреть. Это была совершенно экспромтом поездка", — признался вице-премьер.
Хуснуллин также рассказал, что маршрут передвижения по городу российский лидер выбирал сам. По словам вице-премьера, люди не поверили своим глазам, когда увидели главу государства: народ стал сам выходить из квартир, желая поговорить с президентом.
Вся поездка получилась очень доброй, продолжил чиновник. Путин осмотрел восстановленные и построенные объекты, пообщался с местными жителями и ответил на их вопросы.
Напомним, 18 марта президент РФ Владимир Путин впервые совершил рабочую поездку в Донбасс, посетив Мариуполь. Во время визита вице-премьер Марат Хуснуллин доложил главе государства о том, что жители стали активно возвращаться в город после того, как в нём начался процесс благоустройства. Путин также осмотрел построенный микрорайон, пообщался с его жителями и даже зашёл к ним в гости. Кроме того, президент побывал и в филармонии, которую восстановили за три месяца.
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