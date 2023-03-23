Хуснуллин признался, что люди не поверили своим глазам, увидев Путина в Мариуполе

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что узнал о визите главы государства Владимира Путина в Мариуполь за несколько часов до его приезда. Отвечая на вопрос корреспондента Лайфа, он признался, что визит российского лидера был неожиданностью для всех и намеренно к нему не готовились.

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что узнал о визите главы государства Владимира Путина в Мариуполь за несколько часов до его приезда. Видео © LIFE

"Он (президент) позвонил, сказал приедет. Я как раз был на территории, сказал, что хочет подлететь (В Мариуполь Путин прилетел на вертолёте, а по городу передвигался на автомобиле. — Прим. Лайфа) посмотреть. Это была совершенно экспромтом поездка", — признался вице-премьер.

Хуснуллин также рассказал, что маршрут передвижения по городу российский лидер выбирал сам. По словам вице-премьера, люди не поверили своим глазам, когда увидели главу государства: народ стал сам выходить из квартир, желая поговорить с президентом.