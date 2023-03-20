В Запорожье рассказали, на что Путин намекнул Западу, посетив филармонию в Мариуполе
Рогов: Во время визита в Мариуполь Путин оставил скрытые послания Западу
Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Мариуполь оставил для Запада несколько скрытых посланий. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Наш президент оставил несколько "пасхалок" Западу в ходе своего рабочего визита в Мариуполь. Одна из них — посещение главного зала местной филармонии, где как раз и планируется проведение открытого трибунала над украинскими военными преступниками и нацистами", — сказал он.
По его мнению, Путин зашёл в главный зал филармонии, чтобы показать Западу актуальность идеи о проведении трибунала. Помещение для этого уже есть, как и трибуна для обвинения, места для адвокатов. Как подчеркнул Рогов, украинские и иностранные нацисты ответят за свои злодеяния по всей строгости закона.
Напомним, 18 марта президент РФ Владимир Путин впервые совершил рабочую поездку в Донбасс, посетив Мариуполь. Во время визита вице-премьер Марат Хуснуллин доложил главе государства о том, что жители стали активно возвращаться в город после того, как в нём начался процесс благоустройства. Путин также осмотрел построенный микрорайон, пообщался с его жителями и даже зашёл к ним в гости. Кроме того, президент побывал и в филармонии, которую восстановили за три месяца.
LIFE