В Запорожье рассказали, на что Путин намекнул Западу, посетив филармонию в Мариуполе

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Мариуполь оставил для Запада несколько скрытых посланий. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Наш президент оставил несколько "пасхалок" Западу в ходе своего рабочего визита в Мариуполь. Одна из них — посещение главного зала местной филармонии, где как раз и планируется проведение открытого трибунала над украинскими военными преступниками и нацистами", — сказал он.