Путин: ЖК "Невский" в Мариуполе сопоставим с хорошим московским кварталом

Новый жилой комплекс "Невский" в Мариуполе ничем не отличается от хорошего московского квартала. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Он также отметил, что видел, как строится клиника Федерального медико-биологического центра. По словам президента, это серьёзный и современный объект.