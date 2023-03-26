Путин: ЖК "Невский" в Мариуполе сопоставим с хорошим московским кварталом
Новый жилой комплекс "Невский" в Мариуполе ничем не отличается от хорошего московского квартала. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Он также отметил, что видел, как строится клиника Федерального медико-биологического центра. По словам президента, это серьёзный и современный объект.
"Как жилые кварталы строятся — я вам скажу, что это такой квартал, он ничем не отличается от хорошего московского квартала либо питерского. Это хороший уровень", — подчеркнул глава государства.
Ранее в Кремле заявили, что Путин круглосуточно контролирует тему восстановления новых регионов. 18 марта президент впервые совершил рабочую поездку в Донбасс. Глава государства посетил Мариуполь: сев за руль, проехал по улицам, осмотрел построенный микрорайон, пообщался с его жителями и даже зашёл к ним в гости.
ТАСС / Пресс-служба Президента РФ