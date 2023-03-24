Песков: В Кремле "никто не поседел", когда Путин решил посетить новые территории РФ
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о реакции администрации президента на решение главы государства Владимира Путина посетить Мариуполь.
"Никто не поседел", — сказал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Песков также не согласился с утверждением одного из корреспондентов о том, что пристальное внимание и личный контроль президента за восстановлением новых регионов является "новым стилем Путина". Пресс-секретарь президента заметил, что глава государства всегда старается обеспечить себе "многообразие источников информации, особенно по тем темам, которые он держит под своим личным контролем".
Напомним, 18 марта президент РФ Владимир Путин впервые совершил рабочую поездку в Донбасс, посетив Мариуполь. Во время визита вице-премьер Марат Хуснуллин доложил главе государства о том, что жители стали активно возвращаться в город после того, как в нём начался процесс благоустройства. Путин также осмотрел построенный микрорайон, пообщался с его жителями и даже зашёл к ним в гости. Кроме того, президент побывал и в филармонии, которую восстановили за три месяца.
ТАСС / Сергей Савостьянов