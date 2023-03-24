Песков: В Кремле "никто не поседел", когда Путин решил посетить новые территории РФ

Песков также не согласился с утверждением одного из корреспондентов о том, что пристальное внимание и личный контроль президента за восстановлением новых регионов является "новым стилем Путина". Пресс-секретарь президента заметил, что глава государства всегда старается обеспечить себе "многообразие источников информации, особенно по тем темам, которые он держит под своим личным контролем".