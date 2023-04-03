Путин поручил отобрать лучшие бизнес-практики для развития новых регионов

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству отобрать лучшие проекты и практики по повышению качества жизни и бизнеса для новых регионов России (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области). Об этом сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что поручение дано по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". Ответственными за его исполнение назначены глава кабмина Михаил Мишустин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. Доклад должен быть представлен до 1 декабря 2023 года.

Также глава государства поручил правительству при участии комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика" разработать и реализовать комплекс мер, направленных на создание условий для расширения производства в РФ протезов и поддержку малого бизнеса в этой сфере.